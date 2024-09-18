ua en ru
Ср, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

УЗ зробила важливу заяву щодо потягів до Відня: про що йдеться

Середа 18 вересня 2024 11:22
UA EN RU
УЗ зробила важливу заяву щодо потягів до Відня: про що йдеться Залізничне сполучення з Віднем і Будапештом відновлюють (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Австрійська залізниця відкриває рух ділянкою, що сполучає Відень та Будапешт.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Укрзалізниці" у Telegram.

Які потяги доступні українцям

Згідно з оновленням УЗ щодо руху поїздів, безпересадкові вагони "Київ - Відень" вже прямують до Відня та відправляться сьогодні, 18 вересня, з Відня.

Відновлює свій звичний маршрут до Відня і поїзд №146 "Чоп - Відень".

Тим часом поїзд №143 "Відень - Чоп" відновить курсування з Відня, починаючи від завтра, 19 вересня.

"Сьогодні поїзд відправиться все ще з прикордонної станції Хедьєшалом в Угорщині, проте дістатись Хедьєшалома чи Будапешта вже можливо залізницею", - уточнили у прес-службі "Укрзалізниці".

УЗ зробила важливу заяву щодо потягів до Відня: про що йдеться

Повідомлення УЗ (скриншот: t.me/UkrzalInfo)

Чому поїзди УЗ змінювали маршрути

Нагадаємо, останнім часом деякі потяги "Укрзалізниці" змушені були курсувати за зміненими маршрутами внаслідок несприятливих погодних умов у низці країн Європи.

Впродовж суботи (14 вересня) та неділі (15 вересня) країнами центральної та подекуди східної Європи пройшлася хвиля негоди, що принесла із собою сильні зливи та, як наслідок, масштабні повені. В Австрії, крім цього, випав сніг, що є незвичним явищем для вересня (у Нижній Австрії через снігопади оголосили навіть надзвичайний стан).

Найбільше через негоду постраждали й зазнали збитків Австрія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина. Деякі населені пункти там опинились повністю під водою. Щонайменше 8 осіб загинули. Є постраждалі та зниклі безвісти.

Читайте також, чи загрожує Україні повінь, яка затопила Європу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Австрія Будапешт Вена
NEWS
У Тверській області ЗСУ знищили великий склад з "Іскандерами" та "Точками-У", - джерела
У Тверській області ЗСУ знищили великий склад з "Іскандерами" та "Точками-У", - джерела
DAILY
Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії