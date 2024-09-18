УЗ зробила важливу заяву щодо потягів до Відня: про що йдеться

Австрійська залізниця відкриває рух ділянкою, що сполучає Відень та Будапешт.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Укрзалізниці" у Telegram.

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Згідно з оновленням УЗ щодо руху поїздів, безпересадкові вагони "Київ - Відень" вже прямують до Відня та відправляться сьогодні, 18 вересня, з Відня.

Відновлює свій звичний маршрут до Відня і поїзд №146 "Чоп - Відень".

Тим часом поїзд №143 "Відень - Чоп" відновить курсування з Відня, починаючи від завтра, 19 вересня.

"Сьогодні поїзд відправиться все ще з прикордонної станції Хедьєшалом в Угорщині, проте дістатись Хедьєшалома чи Будапешта вже можливо залізницею", - уточнили у прес-службі "Укрзалізниці".

Повідомлення УЗ (скриншот: t.me/UkrzalInfo)