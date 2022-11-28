УЗ змінює графік курсування потяга Київ-Херсон: оновлений розклад

З 1 грудня потяг Київ-Херсон курсуватиме за оновленим зручним графіком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.
З 1 грудня потяг №102/101 Київ-Херсон відправлятиметься до Києва в світлу пору доби - о 15:27. До Києва він прибуватиме на світанку, тобто до перших рейсів кільцевої електрички.
"Квитки за оновленим графіком вже у продажу на сайті, у чат-боті та у застосунку", - йдеться у повідомленні УЗ.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабної війни запустила поїзд до Херсона. Перший рейс відбувся 18 листопада. Потяги відправляються з Києва по парних числах, а з Херсона - по непарних.
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