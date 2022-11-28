УЗ меняет график курсирования поезда Киев-Херсон: обновленное расписание

С 1 декабря поезд Киев-Херсон будет курсировать по удобному обновленному графику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.
С 1 декабря поезд №102/101 Киев-Херсон будет отправляться в Киев в светлое время суток - в 15:27. В Киев он будет прибывать на рассвете, то есть до первых рейсов кольцевой электрички.
"Билеты по обновленному графику уже в продаже на сайте, в чат-боте и в приложении", - говорится в сообщении УЗ.
Ранее РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" впервые с начала полномасштабной войны запустила поезд в Херсон. Первый рейс прошел 18 ноября. Поезда отправляются из Киева по четным числам, а из Херсона – по нечетным.
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