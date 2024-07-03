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УЗ змінює час відкриття онлайн-продажів на міжнародні потяги: список

Фото: УЗ змінює час відкриття онлайн-продажів на міжнародні потяги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Від завтра, 4 липня, змінюється час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди. Це необхідно для того, щоб стабілізувати перевантажений застосунок "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.

Від завтра продажі стартуватимуть наступним чином: 

  • польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) - старт продажів о 09:00, а глибина - 20 діб до дати відправлення; 
  • словацький та австрійський напрямки - о 08:00, глибина 20 діб;
  • молдовський напрямок - о 08:00, глибина 30 діб.

Зазначається, що продажі одночасно стартуватимуть на сайті УЗ та в застосунку. Водночас відкриття продажів на внутрішні рейси залишатиметься як й раніше, тобто, о 08:00. 

Усі продажі стартують одночасно на сайті "Укрзалізниці" та в застосунку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00.

"Крім того, починаємо поступове переведення продажу квитків на новий сайт, то міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними", - додає УЗ. 

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що УЗ також ініціювала оновлення до правил перевезення тварин у поїздах.

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