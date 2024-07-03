УЗ змінює час відкриття онлайн-продажів на міжнародні потяги: список

Від завтра, 4 липня, змінюється час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди. Це необхідно для того, щоб стабілізувати перевантажений застосунок "Укрзалізниці".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.
Від завтра продажі стартуватимуть наступним чином:
Зазначається, що продажі одночасно стартуватимуть на сайті УЗ та в застосунку. Водночас відкриття продажів на внутрішні рейси залишатиметься як й раніше, тобто, о 08:00.
Усі продажі стартують одночасно на сайті "Укрзалізниці" та в застосунку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00.
"Крім того, починаємо поступове переведення продажу квитків на новий сайт, то міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними", - додає УЗ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що УЗ також ініціювала оновлення до правил перевезення тварин у поїздах.
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