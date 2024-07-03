УЗ меняет время открытия онлайн-продаж на международные поезда: список

С завтрашнего дня, 4 июля, меняется время открытия онлайн-продаж на международные поезда. Это необходимо для того, чтобы стабилизировать перегруженное приложение "Укрзализныци".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.
Завтра продажи будут стартовать следующим образом:
Отмечается, что продажи одновременно будут стартовать на сайте УЗ и в приложении. В то же время открытие продаж на внутренние рейсы будет оставаться по-прежнему, то есть, в 08:00.
Все продажи стартуют одновременно на сайте "Укрзализныци" и в приложении. Открытие продаж на все внутренние рейсы останется в 08:00.
"Кроме того, начинаем постепенный перевод продажи билетов на новый сайт, то международные билеты на старом сайте станут недоступными", - добавляет УЗ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что УЗ также инициировала обновление правил перевозки животных в поездах.
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