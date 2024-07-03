УЗ меняет время открытия онлайн-продаж на международные поезда: список

Завтра продажи будут стартовать следующим образом:

польское направление (Перемышль, Дорохуск, Хелм, Варшава) - старт продаж в 09:00, а глубина - 20 суток до даты отправления;

словацкое и австрийское направления - в 08:00, глубина 20 суток;

молдавское направление - в 08:00, глубина 30 суток.

Отмечается, что продажи одновременно будут стартовать на сайте УЗ и в приложении. В то же время открытие продаж на внутренние рейсы будет оставаться по-прежнему, то есть, в 08:00.

Все продажи стартуют одновременно на сайте "Укрзализныци" и в приложении. Открытие продаж на все внутренние рейсы останется в 08:00.

"Кроме того, начинаем постепенный перевод продажи билетов на новый сайт, то международные билеты на старом сайте станут недоступными", - добавляет УЗ.