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УЗ меняет время открытия онлайн-продаж на международные поезда: список

Фото: УЗ меняет время открытия онлайн-продаж на международные поезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С завтрашнего дня, 4 июля, меняется время открытия онлайн-продаж на международные поезда. Это необходимо для того, чтобы стабилизировать перегруженное приложение "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.

Завтра продажи будут стартовать следующим образом: 

  • польское направление (Перемышль, Дорохуск, Хелм, Варшава) - старт продаж в 09:00, а глубина - 20 суток до даты отправления; 
  • словацкое и австрийское направления - в 08:00, глубина 20 суток;
  • молдавское направление - в 08:00, глубина 30 суток.

Отмечается, что продажи одновременно будут стартовать на сайте УЗ и в приложении. В то же время открытие продаж на внутренние рейсы будет оставаться по-прежнему, то есть, в 08:00. 

Все продажи стартуют одновременно на сайте "Укрзализныци" и в приложении. Открытие продаж на все внутренние рейсы останется в 08:00.

"Кроме того, начинаем постепенный перевод продажи билетов на новый сайт, то международные билеты на старом сайте станут недоступными", - добавляет УЗ. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что УЗ также инициировала обновление правил перевозки животных в поездах.

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Укрзализныця