UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УЗ змінила низку маршрутів приміських потягів через масштабні пожежі у Полтавській області

Ілюстративне фото: УЗ змінила низку маршрутів потягів через пожежі у Полтавській області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Низка приміських потягів Полтавської області будуть курсувати за зміненими маршрутами. Це пов'язано з масштабними пожежами у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як розповіли у компанії, упродовж цього тижня були залучені 7 пожежних поїздів та понад 70 залізничників для гасіння пожеж у Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях. Там горять дерева в смугах відводу залізниці, кущі, суха трава та ліс.

"Наразі вони працюють на дільницях Мала Перещепинська - Нові Санжари, Мельня – Вирівка та вже ліквідували пожежу поблизу станції Кривий Ріг Західний", - сказано у повідомленні.

Через пожежу на дільниці Мала Перещепинська - Нові Санжари деякі приміські поїзди тимчасово курсують зміненим маршрутом.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що через повені у Польщі та Чехії було тимчасово скасовано ряд рейсів. Це стосується і поїздів, які прямують до України.

Пізніше стало відомо, що австрійська залізниця відкриває рух ділянкою, що сполучає Відень та Будапешт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новые СанжарыУкрзалізницяПотягПожежа