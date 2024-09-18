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УЗ изменила ряд маршрутов пригородных поездов из-за масштабных пожаров в Полтавской области

Иллюстративное фото: УЗ изменила ряд маршрутов поездов из-за пожаров в Полтавской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Ряд пригородных поездов Полтавской области будут курсировать по измененным маршрутам. Это связано с масштабными пожарами региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как рассказали в компании, в течение этой недели было привлечено 7 пожарных поездов и более 70 железнодорожников для тушения пожаров в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях. Там горят деревья в полосах отвода железной дороги, кустарника, сухая трава и лес.

"В настоящее время они работают на участках Малая Перещепинская - Новые Санжары, Мельня - Выровка и уже ликвидировали пожар возле станции Кривой Рог Западный", - говорится в сообщении.

Из-за пожара на участке Малая Перещепинская - Новые Санжары некоторые пригородные поезда временно курсируют по измененному маршруту.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что из-за наводнений в Польше и Чехии был временно отменен ряд рейсов. Это касается и поездов, следующих в Украину.

Позже стало известно, что австрийская железная дорога открывает движение по участку, соединяющему Вену и Будапешт.

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