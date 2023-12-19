УЗ збільшила кількість місць на найпопулярніші маршрути грудня: список

"Традиційно у грудні маємо зростання попиту на подорожі залізницею. Тому до поїздів найбільш ажіотажних напрямків додаємо вагони", - сказано у повідомленні.

в "Укрзалізниці" порадили перевіряти застосунок або запитувати про наявність вільних місць у касах.

Додаткові місця з'являться на рейсах:⠀

67/68 Київ - Варшава;

7/8 Чернівці - Київ;

88/87 Ковель - Запоріжжя;

98/97 Ковель-Київ;

194/193 Кривий Ріг - Ясіня;

192/91 Львів - Київ.

Окрім того, сьогодні було запущено перший рейс потягу №143 за маршрутом Суми - Рахів.

Раніше "Укрзалізниця" повідомила, що призначить додаткові потяги на пікові дати з Києва. Рейси курсуватимуть до Львова й Трускавця.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з 10 грудня пасажири міжнародних поїздів "Укрзалізниці" платитимуть за квитки більше. Також зміниться вартість квитків до Польщі.

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