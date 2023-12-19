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УЗ увеличила количество мест на самые популярные маршруты декабря: список

Вторник 19 декабря 2023 15:35
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УЗ увеличила количество мест на самые популярные маршруты декабря: список Иллюстративное фото: "Укрзализныця" назначила приложений вагоны на поезда в декабре (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

"Укрзализныця" назначает дополнительные вагоны к поездам, курсирующим по самым популярным маршрутам декабря. Это связано с ростом спроса на путешествия по железной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Традиционно в декабре имеем рост спроса на путешествия по железной дороге. Поэтому к поездам наиболее ажиотажных направлений добавляем вагоны", - говорится в сообщении.

в "Укрзализныце" посоветовали проверять приложение или спрашивать о наличии свободных мест в кассах.

Дополнительные места появятся на рейсах:⠀

  • 67/68 Киев – Варшава;
  • 7/8 Черновцы – Киев;
  • 88/87 Ковель – Запорожье;
  • 98/97 Ковель-Киев;
  • 194/193 Кривой Рог – Ясиня;
  • 192/91 Львов – Киев.

Кроме того, сегодня был запущен первый рейс поезда №143 по маршруту Сумы – Рахов.

Ранее "Укрзализныця" сообщила, что назначит дополнительные поезда на пиковые даты из Киева. Рейсы будут курсировать во Львов и Трускавец.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что с 10 декабря пассажиры международных поездов "Укрзализныци" будут платить за билеты больше. Также изменится стоимость билетов в Польшу.

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