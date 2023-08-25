УЗ збільшила кількість місць у потягах з Мукачево до Чехії та Словаччини: дати

Компанія "Укрзалізниця" запустила додаткові вагони для потягів на популярні напрямки на маршруті Мукачево - Кошице.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал "Укрзалізниці".

В період з 25 серпня до 3 вересня додано вагони до поїзда №960, відправлення з Кошице о 08:46, прибуття до Мукачева о 14:00. До поїзда №961, відправлення з Мукачево о 14:48, прибуття в Кошице 18:17.

Вони курсуватимуть із додатковим вагоном 2 класу під №2. Кількість та розташування місць аналогічне до вагона №1, який зазвичай обслуговує цей маршрут.

"Це дозволить уникнути дефіциту квитків на піковий діапазон дат на маршруті, яким можуть скористатися пасажири не лише до Кошице, але й використавши пересадку - на нічний поїзд до Братислави та Праги", - заявили в "Укрзалізниці".

Як повідомлялось, у зв'язку з частими збоями у русі потягів в Угорщині компанія "Укрзалізниця" оголосила про скорочення маршруту потягу Київ-Відень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку з НП на Угорській залізниці, безпересадкові вагони Відень-Київ, які відправились із Відня у неділю, 7 травня, запізнювались на 6 годин.

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