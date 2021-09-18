В УЗ заявили, что готовы платить по кредиту "Проминвестбанка", но не дважды

"Укрзализныця" готова выплачивать лишь подтвержденные долговые обязательства, однако не готова допустить двойных взысканий, в частности по долгу по кредитам, предоставленным ПАО "Проминвестбанк", которые были переуступлены компании VR Global Partners L.P.

"История вопроса берет начало в 2011-2012 гг., когда ГП "Южная железная дорога" и ГТОО "Юго-Западная железная дорога" заключили кредитные договоры, средства по которым должны были быть возвращены в конце 2014 - начале 2015 годов", - говорят в компании.

Однако, как сообщила "Укрзализныця", в 2019 году ее долги перед "Проминвестбанком" на общую сумму 153,25 млн долл. США были проданы VR Global Partners L.P.

"Сделка состоялась без участия представителей общества, а общество не было проинформировано о намерении банком продать его долги. Как только "Укрзализныця" узнала о продаже долгов, компания заявила, что категорически против любой кулуарной продажи долга компании", - подчеркнули в УЗ.

Там также подчеркнули, что VR Global Partners L.P. не имеет статуса финансового учреждения в соответствии с украинским законодательством, а договор уступки долга, заключенный в феврале 2019, по природе является договором факторинга, который требует обязательного наличия соответствующей лицензии.

Кроме того, УЗ также не соглашалась с процентами, которые должны быть уплачены по долгу от 10 до 11 %. Ведь как свидетельствует судебная практика, максимальный процент за пользование кредитными средствами после окончания срока кредитования, который напомним, завершился в 2014-2015 г. - 3 %.

Наряду с этим в УЗ сообщили, что VR купил ее долг за 123,5 млн долл. США "сплавив" их "Проминвестбанку", а взамен требует с украинского государственного предприятия взыскать более 388,5 млн долл. США. (из них более 70 млн долл. США - пеня).

"16 сентября 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд признал неправомерность сделки между "Проминвестбанком" и VR Global Parttners L.P. относительно покупки долгов "Укрзализныци". Позиция суда вполне последовательна и не является новой, поскольку базируется на решении Большой палаты Верховного суда. Более того, VR Global Parttners L.P. выдавал договор факторинга за договор купли-продажи, поэтому суд признал сделку между "Проминвестбанком" недействительной", - отметили в УЗ.

В компании отмечают также, что готовы к выполнению всех долговых обязательств надлежащим кредиторам, но - избегая любых попыток двойного взыскания задолженностей.