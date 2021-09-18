В УЗ заявили, що готові сплачувати за кредитом "Промінвестбанку", але не двічі

"Укрзалізниця" готова виплачувати лише підтверджені боргові зобов’язання, проте не готова допустити подвійних стягнень, зокрема за боргом по кредитах, наданих ПАТ "Промінвестбанк", що були переуступлені компанії VR Global Partners L.P.

"Історія питання бере початок у 2011-2012 рр., коли ДП "Південна залізниця" і ДТГО "Південно-Західна залізниця" уклали кредитні договори, кошти за якими мали бути повернуті у кінці 2014 - на початку 2015 років", - говорять у компанії.

Проте, як повідомила "Укрзалізниця", у 2019 році її борги перед "Промінвестбанком" на загальну суму 153,25 млн дол. США були продані VR Global Partners L.P.

"Угода відбулася без участі представників товариства, а товариство не було навіть проінформовано про намір банком продати його борги. Як тільки "Укрзалізниця" дізналася про продаж боргів, компанія заявила, що категорично проти будь-якого кулуарного продажу боргу компанії", - наголосили в УЗ.

Там також підкреслили, що VR Global Partners L.P. не має статусу фінансової установи відповідно до українського законодавства, а договір відступлення боргу, укладений у лютому 2019, за природою є договором факторингу, який вимагає обов’язкової наявності відповідної ліцензії.

Крім того, УЗ також не погоджувалася з відсотками, які мають бути сплачені за боргом від 10 до 11 %. Адже як свідчить судова практика, максимальний відсоток за користування кредитними коштами після закінчення строку кредитування, який нагадаємо, завершився у 2014-2015 р. - 3 %.

Поряд з цим в УЗ повідомили, що VR купив її борг за 123,5 млн дол. США "сплавивши" їх "Промінвестбанку", а натомість вимагає з українського державного підприємства стягнути більш ніж 388,5 млн дол. США. (з них понад 70 млн дол. США - пеня).

"16 вересня 2021 року Північний апеляційний господарський суд визнав неправомірність угоди між "Промінвестбанком" та VR Global Parttners L.P. щодо купівлі боргів "Укрзалізниці". Позиція суду цілком послідовна та не є новою оскільки базується на рішенні Великої палати Верховного суду. Більш того, VR Global Parttners L.P. видавав договір факторингу за договір купівлі-продажу, тому суд визнав угоду між "Промінвестбанком" недійсною", - констатували в УЗ.

В компанії наголошують також, що готові до виконання всіх боргових зобов’язань належним кредиторам, але - уникаючи будь-яких намагань подвійного стягнення заборгованостей.