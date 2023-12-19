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УЗ завтра запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками: графік руху

Дніпро , Вівторок 19 грудня 2023 10:21
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УЗ завтра запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками: графік руху Фото: УЗ завтра запускає Dnipro City Express (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

"Укрзалізниця" у середу, 20 грудня, запустить систему Dnipro City Express. Модернізовані електрички курсуватимуть за маршрутом Дніпро - Камʼянське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Укрзалізниця" дає старт новому проекту міської мобільності в черговому регіоні! Система Dnipro City Express запуститься в Дніпрі вже з 20 грудня цього року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, як і в Києві, City Express в Дніпрі призначений для того, щоб поєднати максимально зручним сполученням з використанням оновленого та сучасного рухомого складу велике місто з його передмістям та містами-сателітами.

На першому етапі проєкту Dnipro City Express курсуватиме за маршрутом Дніпро - Камʼянське та зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Камʼянське.

Поїзди відправлятимуться з Дніпра о 5:14 (крім вихідних), 6:20, 10:00, 11:30 (крім вихідних), 15:40, 17:10 (крім вихідних), 19:10.

Зворотно, з Камʼянського, поїзди відправлятимуться о 6:14 (крім вихідних), 9:00, 11:26, 12:42 (крім вихідних), 16:41, 19:12 (крім вихідних), 20:14.

Час в дорозі в обох напрямках від початкової до кінцевої станції складе приблизно 40 хвилин, а вартість - від 12 до 18 гривень.

"На маршруті курсуватимуть відновлені на потужностях "Укрзалізниці" електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні, навігацією зі шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а ще - портами Type-C та USB для зарядки гаджетів", - додали в УЗ.

Квитки на поїзди вже доступні в чат-боті "Укрзалізниці".

Dnipro City Express

Нещодавно "Укрзалізниця" показала, як виглядає вітчизняний електропоїзд ЕПЛ2Т, який пройшов капітальний ремонт. Цю знамениту серію випускали на початку 2000-х років у Луганську. Уже в грудні поїзд курсуватиме на маршруті системи Dnipro City Express.

Поїзд оснащений пандусами, має місця для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні.

Також у ньому обладнана навігація шрифтом Брайля, є місця для велосипедів, а ще - порти Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Зазначимо, що цей електропоїзд - уже 24-й, випущений з початку повномасштабного вторгнення.

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Укрзалізниця Дніпро поїзди
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