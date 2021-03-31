Все работает: ремонтные работы после аварии "Интерсити" под Запорожьем завершили
Под Запорожьем 29 марта сошел с рельсов поезд "Интерсити". Через два дня завершили ремонтные работы, контактная сеть и пути полностью восстановлены.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Также сообщается, что рейсы пассажирских поездов, в частности "Интерсити+", следуют без задержек.
"Поезд Hyundai Rotem поставлен на рельсы, он направляется в депо базирования в Киеве для тщательной диагностики и начала восстановления", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что "Интерсити" мог сойти с рельсов из-за проблем с путями. Машинисту пришлось экстренно тормозить, когда он заметил, что с дорогой что-то не так.
Напомним, по факту аварии полиция открыла уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на железной дороге. В результате происшествия пассажиры не пострадали.
Отметим, два дня назад шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции. В поезде находились почти 90 пассажиров.