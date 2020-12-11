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УЗ запустит поезд Львов - Ужгород для стыковки с рейсом из Киева

Львов, Пятница 11 декабря 2020 21:05
УЗ запустит поезд Львов - Ужгород для стыковки с рейсом из Киева
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

С понедельника, 14 декабря, "Укразализныця" запустит поезд по маршруту Львов - Ужгород. Его время будет подстроено под расписание поезда Киев - Славское.

Об этом сообщает сайт УЗ.

Отмечается, что расписание нового регионального маршрута будет рассчитано с учетом стыковки с поездом Киев - Славское на станции Славское.

Сам поезд Львов - Ужгород будет проходить через станции Сколе, Стрый, Славское, Лавочное, Воловец, Свалява, Карпаты, Мукачево, Батьово.

Первый рейс отправится из Львова 14 декабря в 11:00 и приедет в Ужгород в 16:45 с остановкой в Славском с 13:10 до 13:38. Обратный рейс из Ужгорода выедет в 12:45 15 декабря и приедет во Львов в 18:56 с остановкой во Славском в 16:06.

Стоимость билетов при покупке онлайн - от 71 до 81 гривны.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд по маршруту Николаев - Рахов. Он будет курсировать во время новогодних праздников.

Также "Укрзализныця" с 13 декабря запускает поезд из Киева в прифронтовую Авдеевку (Донецкая область). Поезд будет курсировать ежедневно, отправление запланировано на 19:19, прибытие - на следующий день в 9:10.

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