УЗ запускает еще один поезд на новогодние праздники

Фото: поезд (РБК-Украина)

"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд. Он будет курсировать во время новогодних праздников.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, на время праздников начнет курсировать поезд №134 / 133 сообщением Николаев - Рахов.

Поезд будет отправляться из Николаева 23, 25, 26, 28, 29 и 31 декабря, а также 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 января 2021.

Из Рахова поезд будет курсировать 25, 27, 28, 30 и 31 декабря, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 и 18 января 2021 года.

Напомним, "Укрзализныця" возобновляет курсирование пассажирского поезда "Гуцульщина" № 357/358 Киев - Рахов на период массовых зимних перевозок. Поезд запустят с 18 декабря.

Кроме того, ранее "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние праздники сообщением Львов - Одесса, Ковель - Львов, Киев - Херсон, Киев - Шостка и Киев - Черкассы.

Добавим, что с 15 декабря УЗ запускает скоростной поезд сообщением Киев-Славское. Он будет осуществлять остановки на станциях Коростень, Подзамче, Львов и Стрый.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда в западном направлении.