УЗ запустит из Киева еще один поезд дальнего следования

"Укрзализныця" анонсировала возобновление движения поезда дальнего следования Киев-Шостка. Курсирование поезда возобновится уже на этой неделе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, поезд 774/773 Киев-Шостка выйдет на маршрут уже 12 июня. Продажа билетов на него и еще 35 поездов дальнего следования уже открыта.

Кроме того, УЗ увеличила периодичность курсирования поездов 20/19 Киев-Лисичанск, 53/54 Днепр-Одесса, 116/115 Киев-Бердянск и 136/135 Киев-Покровск. Теперь эти поезда будут курсировать ежедневно, а не через день, как было раньше.

Напомним, железнодорожное сообщение в Украине возобновили 1 июня. Сначала была открыта продажа билетов на более 20 рейсов, но постепенно компания увеличивала количество рейсов.

Возобновить курсирование поездов в западные регионы "Укрзализныце" разрешили только 4 июня и всего по 7 направлениям.

Отметим, что УЗ анонсировала возобновление работы бориспольского экспресса, который курсирует между Киевом и международным аэропортом "Борисполь".

Также "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 поездов Интерсити+.