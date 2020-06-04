"Укрзализныця" пустила поезда в западные области

Фото: прибытие поезда (РБК-Украина)

Сейчас в западные регионы будут следовать поезда по 7-и направлениям

Сегодня, 4 июня, "Укрзализныця" направила первые после карантина поезда в западные области Украины. Было восстановлено 7 направлений движения железнодорожных пассажирских перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как сообщается, в западные регионы будут следовать поезда по 7-и направлениям. В частности, восстановили поезда: №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, №7/8 Киев - Ивано-Франковск, №749/750 Киев - Ивано-Франковск, №29/30 Киев - Ужгород, №98/30 Ковель - Киев, №772/771 Хмельницкий - Киев.

Фото: направления поездов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Также в компании отметили, что перевозка пассажиров будет осуществляться исключительно в защитных масках. Температурный скрининг они будут проходить при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.

Также в компании заверяют, что будет обеспечена санобработка вагонов перед и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Отметим, от запуска пассажирского сообщения до этого не было поездов в западном направлении.

Напомним, "Укрзализныця" с 1 июня возобновила железнодорожное сообщение, однако сразу в пяти областях не предоставили УЗ решение об ослаблении карантина.

Кроме того, УЗ открыла продажу на 5 поездов Интерсити+.

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Автор: Андрей Козловский