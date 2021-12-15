УЗ запустила продажу билетов еще через два мессенджера

Сообщается, что запущены официальные чат-боты "Укрзализныци" в Facebook Messenger и Apple Messages для бизнеса вдобавок к запущенным ранее Viber и Telegram.

По словам руководителя пассажирского направления УЗ Александра Перцовского, "Укрзализныця" стала одним из украинских первопроходцев, которые наладили официальную поддержку своих клиентов в Apple Messages для бизнеса.

"Что касается Facebook Messenger, то это уже привычный для наших пассажиров канал общения с "Укрзализныцей", но теперь он становится еще функциональнее, ведь можно прямо из Facebook заказать себе билет и ланчбокс в дорогу", - добавил он.

В мессенджерах можно купить билеты на все поезда дальнего сообщения и скоростные поезда "Интерсити+", вернуть ранее купленные билеты, смотреть расписание рейсов и онлайн-таблицу станций, а также проверять, на какую платформу прибывает поезд.

Кроме того, купленные билеты можно добавлять в кошельки в Apple Wallet и Google Pay.