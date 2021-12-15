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УЗ запустила продаж квитків ще через два месенджера

Автор: Сергей Новиков

"Укрзалізниця" запустила продаж квитків ще через два месенджери - Facebook Messenger і Apple Messages для бізнесу. За їх допомогою них також можна повернути куплений квиток, подивитися розклад поїздів і так далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УЗ.

Повідомляється, що запущено офіційні чат-боти "Укрзалізниці" в Facebook Messenger і Apple Messages для бізнесу на додачу до запущених раніше Viber і Telegram.

За словами керівника пасажирського напрямку УЗ Олександра Перцовського, "Укрзалізниця" стала одним з українських першопрохідців, які налагодили офіційну підтримку своїх клієнтів в Apple Messages для бізнесу.

"Що стосується Facebook Messenger, то це вже звичний для наших пасажирів канал спілкування з "Укрзалізницею", але тепер він стає ще функціональнішим, адже можна прямо з Facebook замовити собі квиток і ланчбокс в дорогу", - додав він.

У месенджерах можна купити квитки на всі поїзди далекого сполучення і швидкісні поїзди "Інтерсіті+", повернути раніше куплені квитки, дивитися розклад рейсів і онлайн-таблицю станцій, а також перевіряти, на яку платформу прибуває поїзд.

Крім того, куплені квитки можна додавати в гаманці в Apple Wallet і Google Pay.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустить Буковельський експрес.

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Укрзалізниця