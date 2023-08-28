УЗ додає рейси на популярні маршрути, а до Перемишля поїздів поки що не буде

Компанія "Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів потягів на пікові дати у напрямку з Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Так, у львівському напрямку поїзд №191/192 Львів - Київ - Львів здійснить додаткові рейси 2,3,9 та 10 вересня. Відправлення з Києва буде о 07:05, прибуття до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова о 13:15, прибуття в Київ 22:05.

На одеському напрямку додадуть потяг №167/168 Львів - Одеса - Львів. Він здійснить два своїх рейси 3 вересня. Відправлення зі Львова о 08:37, прибуття в Одесу о 20:13. Зворотно з Одеси о 09:39, прибуття у Львів 20:44.

Також в УЗ повідомили, що скасований через ремонт потяг №31/32 із Запоріжжя до Перемишля курсуватиме замість Польщі до Івано-Франківська.

Тимчасовим маршрутом поїзд відправлятиметься із Запоріжжя 7-8, 14-15, 21-22 вересня о 20:49 та прибуватиме наступного дня до Івано-Франківська о 16:02. Зворотне відправлення з Івано-Франківська 8-9, 15-16, 22-23 вересня о 19:23, прибуття до Запоріжжя о 15:34 наступного дня.

Нагадаємо польська залізниця з 8 вересня розпочинає планові ремонти інфраструктури у Перемишлі. Через це поїзди №89/90 Київ - Перемишль та №73/74 Харків - Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня будуть скасовані.

Як повідомлялось, у зв'язку з частими збоями у русі потягів в Угорщині компанія "Укрзалізниця" оголосила про скорочення маршруту потягу Київ-Відень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку з НП на Угорській залізниці, безпересадкові вагони Відень-Київ, які відправились із Відня у неділю, 7 травня, запізнювались на 6 годин.

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