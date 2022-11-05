УЗ запустила декілька рейсів сьогодні: що відомо
В суботу, 5 листопада, "Укрзалізниця" запустила 4 нових рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії.
"Новий графік руху в силі!" - йдеться в повідомленні.
За даними УЗ, нові рейси "Київ - Кишинів", "Київ - Перемишль", "Одеса - Краматорськ", "Жмеринка - Хутір-Михайлівський" розпочинають рух же сьогодні.
"Ще декілька анонсованих новинок готуються до перших рейсів: розклади оприлюднимо найближчими днями", - додали в УЗ.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на анонсований нічний рейс із Краматорська до Одеси.
Нагадаємо, у жовтні "Укрзалізниця" запустила поїзди до Краматорська Донецької області. Залізничне сполучення до міста було зупинено ще на початку квітня.
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