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УЗ запустила несколько рейсов сегодня: что известно

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Украина, Суббота 05 ноября 2022 13:30
УЗ запустила несколько рейсов сегодня: что известно Фото: УЗ запустила 4 новых рейсов 5 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 5 ноября, "Укрзализныця" запустила 4 новых рейса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.

"Новый график движения в силе!" - говорится в сообщении.

По данным УЗ, новые рейсы "Киев - Кишинев", "Киев - Перемышль", "Одесса - Краматорск", "Жмеринка - Хутор-Михайловский" начинают движение сегодня.

"Еще несколько анонсированных новинок готовятся к первым рейсам: расписания будут обнародованы в ближайшие дни", - добавили в УЗ.

Как сообщалось, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на анонсированный ночной рейс из Краматорска в Одессу.

Напомним, в октябре "Укрзализныця" запустила поезда в Краматорск Донецкой области. Железнодорожное сообщение в город было остановлено еще в начале апреля.

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Киев Укрзализныця Одесса Краматорск Кишинев
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