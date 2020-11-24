УЗ запускает скоростной поезд Киев-Славское

Фото: пассажиры в интерсити (РБК-Украина)

"Укрзализныця" запускает скоростной поезд "Интерсити+" сообщением Киев-Славское. Он начнет курсировать с 15 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что поезд № 745 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 5:59 и прибывать в Славское в 13:16.

В обратном направлении из Славского поезд № 746 будет отправляться в 16:20 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 23:57.

По пути поезд будет останавливаться на станциях Коростень, Подзамче, Львов и Стрый.

"Расстояние между столицей и курортом Славское, поезд будет преодолевать за 7:00 17 минут, в обратном направлении - по 7:00 37 минут", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" увеличивает количество военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках.

Кроме того, УЗ назначила два дополнительных поезда сообщением Львов - Бахмут и Харьков - Николаев. Они начали курсировать с 13 ноября.

Добавим, что с 9 ноября "Укрзализныця" возобновила посадку пассажиров в Ужгороде и закрыла продажу проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон.