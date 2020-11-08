УЗ возобновляет посадку пассажиров в Ужгороде

С полуночи понедельника, 9 ноября, "Укрзализныця" возобновляет посадку пассажиров в Ужгороде. Такое решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, с 9 ноября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка на следующие поезда:
Кроме того, с полуночи понедельника будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон.
"До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну разделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".
Кроме того, за минувшие сутки в Украине подтвердили 9397 новых случаев заражения коронавирусом.