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УЗ возобновляет посадку пассажиров в Ужгороде

Ужгород, Воскресенье 08 ноября 2020 13:50
УЗ возобновляет посадку пассажиров в Ужгороде
Фото: начальник поезда (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С полуночи понедельника, 9 ноября, "Укрзализныця" возобновляет посадку пассажиров в Ужгороде. Такое решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, с 9 ноября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка на следующие поезда:

  • № 3/4 Запорожье - Ужгород;
  • № 10/9 Мариуполь - Киев;
  • № 17/18 Харьков - Ужгород;
  • № 29/30 Киев - Ужгород;
  • № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 84/83 Мариуполь - Киев;
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • № 91/92 Львов - Киев;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • № 107/108 Одесса - Ужгород;
  • № 116/115 Киев - Бердянск;
  • № 145/146 Киев - Измаил;
  • № 217/218 Киев - Рахов;
  • № 601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).

Кроме того, с полуночи понедельника будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон.

"До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию ​​без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну разделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".

Кроме того, за минувшие сутки в Украине подтвердили 9397 новых случаев заражения коронавирусом.

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