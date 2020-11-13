"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда

Фото: поезд (РБК-Украина)

"Укрзализныця" назначила поезда Львов - Бахмут и Харьков - Николаев. Эти поезда будут курсировать уже с 13 ноября этого года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд № 142/141 Львов - Бахмут будет курсировать раз в три дня. Поезд отправится из Львова 13 ноября в 14:20 и прибудет в Бахмут в 18:55 на следующие сутки. Поезд делает остановки на станциях городов Ковель, Коростень, Житомир, Киев, Лубны, Миргород, Святогорск, Лиман и других.

Также с 13 ноября начинает курсирование поезд № 251/252 Харьков - Николаев. Поезд будет отправляться через день по нечетным числам из Харькова в 17:00 и прибывать в Николаев в 07:00. Также этим поездом можно добраться в Херсон, Кривой Рог, Днепр и другие города.

Напомним, "Укрзализныця" увеличивает количество военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках.

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