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УЗ запускає регулярні здвоєні рельсобуси до аеропорту "Бориспіль"

Новини » Суспільство    10.05.2019 - 12:23
УЗ запускає регулярні здвоєні рельсобуси до аеропорту "Бориспіль"
Фото: експрес до Борисполя (УНІАН)

Здвоєні склади Бориспільського експреса будуть пускати в пікові години

З 10 травня в пікові години між залізничним вокзалом Києва та аеропортом "Бориспіль" здвоєні потяги курсуватимуть регулярно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укрзалізниці".

Повідомляється, що з сьогоднішнього дня в пікові години запускаються здвоєні склади експреса в аеропорт "Бориспіль". Перший регулярний рейс відправляється з вокзалу о 17:00, з аеропорту - о 17:41. Крім того, в УЗ додали, що бориспільський експрес уже перевіз 300 тис. пасажирів.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила экспресс в аеропорт "Бориспіль" 30 листопада 2018 року.

Як раніше писав Styler, глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що на Бориспільський експрес чекають "позитивні зміни". За його словами, "Укрзалізниця" готує нові вагони для експреса.

Зазначимо, з 9 червня 2019 року розпочнеться курсування нового поїзда Кошице-Мукачево. Потяги на цій лінії дозволять поліпшити сполучення в напрямку Одеси, Києва, Харкова та Львова, а також Прешова, Братислави і Праги. При перетині державного кордону будуть дотримуватися всі умови Шенгенської зони для в'їзду на територію Словаччини.

Залізничні вокзали стали частіше "мінувати"
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