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УЗ запускает поезда в Черновцы

Автор: Игорь Литвиненко

Со следующей недели запустят поезда из Киева, Одессы и Львова

"Укрзализныця" восстанавливает железнодорожное сообщение с Черновцами. На следующей неделе запустят поезда из Киева, Одессы и Львова.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, будет восстановлено движение по таким маршрутам:

  • №136/135 Черновцы - Одесса (ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля);
  • №702/701 Львов-Черновцы (ежедневно, кроме среды из Львова с 20 июля, ежедневно, кроме четверга, из Черновцов с 21 июля);
  • №7/8 Киев - Черновцы (ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов с 22 июля).

Билеты уже доступны в продаже. Приобрести их можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Сейчас на западном направлении уже восстановлено курсирование 20 поездов во Львов, 6 поездов в Ивано-Франковск, 5 поездов в Ужгород.

Напомним, УЗ также запустила еще 7 пригородных поездов на Львовском направлении и продлила движение поезда Снятин-Коломыя-Снятин до Черновцов.

Как писало РБК-Украина, в "Укрзализныци" рассчитывают полностью восстановить пассажирское сообщение уже в августе.

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