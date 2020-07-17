УЗ запускає поїзди в Чернівці

"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення з Чернівцями. Наступного тижня запустять потяги з Києва, Одеси і Львова.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, буде відновлено рух за такими маршрутами:

№136/135 Чернівці - Одеса (щодня з Чернівців з 21 липня, з Одеси з 22 липня);

№702/701 Львів-Чернівці (щоденно, крім середи, зі Львова з 20 липня, щодня, крім четверга, з Чернівців з 21 липня);

№7/8 Київ - Чернівці (щоденно із Києва з 21 липня, з Чернівців з 22 липня).

Квитки вже доступні у продажу. Придбати їх можна через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.

Зараз на західному напрямку вже відновлено курсування 20 поїздів у Львів, 6 поїздів у Івано-Франківськ, 5 поїздів в Ужгород.

Нагадаємо, УЗ також запустила ще 7 приміських потягів на Львівському напрямку і продовжила рух поїзда Снятин-Коломия-Снятин до Чернівців.

Як повідомляло РБК-Україна, в "Укрзалізниці" розраховують повністю відновити пасажирське сполучення вже в серпні.