УЗ запускає поїзди в Чернівці

З наступного тижня запустять потяги з Києва, Одеси та Львова
"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення з Чернівцями. Наступного тижня запустять потяги з Києва, Одеси і Львова.
Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".
Зокрема, буде відновлено рух за такими маршрутами:
Квитки вже доступні у продажу. Придбати їх можна через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.
Зараз на західному напрямку вже відновлено курсування 20 поїздів у Львів, 6 поїздів у Івано-Франківськ, 5 поїздів в Ужгород.
Нагадаємо, УЗ також запустила ще 7 приміських потягів на Львівському напрямку і продовжила рух поїзда Снятин-Коломия-Снятин до Чернівців.
Як повідомляло РБК-Україна, в "Укрзалізниці" розраховують повністю відновити пасажирське сполучення вже в серпні.