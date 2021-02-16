УЗ запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы

"Укрзализныця" со следующей недели запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы. Билеты уже в продаже.

Поезд №249/250 будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09. В Черновцы он прибывает в 8:15 на следующий после отправления день. Из Черновцов - 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15, прибытие в Киев в 12:30.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила продажу льготных билетов на поезда Интерсити+ через чат-боты.

До этого в компании запустили сервис продажи билетов на поезда через мессенджеры - Viber и Telegram.

Также сообщалось, что с 1 марта в Украине вырастет на 2% стоимость билетов на железнодорожные поездки. При этом билеты будут дорожать ежемесячно до конца года.

Кроме этого РБК-Украина писало, что УЗ работает над восстановлением железнодорожного сообщения с территориями, которые граничат с оккупированным Россией Крымским полуостровом.