УЗ запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы

"Укрзализныця" со следующей недели запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы. Билеты уже в продаже.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Поезд №249/250 будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09. В Черновцы он прибывает в 8:15 на следующий после отправления день. Из Черновцов - 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15, прибытие в Киев в 12:30.
Стоимость билетов составит 1260,75 гривен (люкс), 367,17 грн (купе) и 226,79 грн (плацкарт).
Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила продажу льготных билетов на поезда Интерсити+ через чат-боты.
До этого в компании запустили сервис продажи билетов на поезда через мессенджеры - Viber и Telegram.
Также сообщалось, что с 1 марта в Украине вырастет на 2% стоимость билетов на железнодорожные поездки. При этом билеты будут дорожать ежемесячно до конца года.
Кроме этого РБК-Украина писало, что УЗ работает над восстановлением железнодорожного сообщения с территориями, которые граничат с оккупированным Россией Крымским полуостровом.