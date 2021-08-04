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УЗ запускает дополнительный поезд до Херсона и добавляет вагоны на ряд рейсов: дата, график

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 4 августа начнет свое движение дополнительный поезд №110/109 Львов-Херсон. А с 5 августа поездов направлением Киев-Вена станет вдвое больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд Львов-Херсон и увеличивает количество вагонов на имеющихся рейсах в западном направлении", - говорится в сообщении.

Так, с сегодняшнего дня начинает курсировать поезд №110/109 Львов-Херсон.

Поезд будет отправляться из Львова по четным числам в 16:21 и прибывать в Херсон в 11:42.

Причем в обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 12:40 и прибывать во Львов в 08: 38.

Также "Укрзализныця" назначила дополнительные вагоны к рейсам из Киева в Ужгород.

Кроме того, с 5 августа будет удвоено количество беспересадочных вагонов в направлении Киев-Вена.

Напомним, "Укрзализныця" добавляет еще один рейс по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь".

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УкрзализныцяЛьвовХерсонпоезд