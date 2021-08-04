УЗ запускає додатковий потяг до Херсону та додає вагони на низку рейсів: дата, графік

"Укрзалізниця" призначає додатковий потяг Львів-Херсон та збільшує кількість вагонів на наявних рейсах у західному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Так, від сьогодні починає курсувати потяг №110/109 Львів-Херсон.

Потяг відправлятиметься зі Львова по парних числах о 16:21 і прибуватиме до Херсона об 11:42.

До того ж у зворотному напрямку потяг відправлятиметься по непарних числах о 12:40 і прибуватиме до Львова о 08:38.

Також "Укрзалізниця" призначила додаткові вагони до рейсів з Києва до Ужгорода.

Крім того, з 5 серпня буде подвоєно кількість безпересадкових вагонів у напрямку Київ-Відень.