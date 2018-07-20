Плацкартные вагоны в украинской железной дороге исчезнут через 5-10 лет, - Омелян

Министр инфраструктуры хотел бы исчезновение явления плацкартоного вагона навсегда

В течение ближайших 5-10 лет в Украине исчезнут плацкартные вагоны в поездах. Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью телеканалу "Прямой".

По словам министра, он бы лично хотел, чтобы такое явление, как плацкартный вагон, навсегда исчезло в Украине.

"Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление, вообще исчез в Украине. Учитывая, насколько быстро реформируется "Укрзализныця ", это еще, пожалуй, займет пять-десять лет", - отметил Омелян.

Напомним, 23 июня 2016 министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян представил транспортную стратегию Drive Ukraine 2030. Министр заявил в ходе презентации, к 2030 году в Украине маршрутные такси в нынешнем виде заменят на комфортабельные неолайнеры.

Также транспортная стратегия предусматривает, среди прочего, строительство десяти автобанов; от 50% - доля электрокаров в продаже автомобилей, а также отказ от маршрутных такси.