УЗ запускає додаткові поїзди до Дня незалежності України

"Укрзалізниця" оголосила про запуск чотирьох додаткових поїздів

До Дня незалежності України 24 серпня 2018 року ПАТ "Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в. о. голови правління УЗ Євген Кравцов.

Зокрема, на святкові дні призначено наступні поїзди:

поїзд № 177 Київ - Хмельницький курсуватиме 24 та 26 серпня. Відправлення з Києва о 5:27 і прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 і прибуватиме до Києва о 20:43;

поїзд № 179 Київ - Дніпро відправиться в рейс 24 і 26 серпня. Відправлення з Києва о 08:20, прибуття до Дніпра 17:58;

поїзд № 197/198 Київ - Ковель відправиться в рейси 23 і 27 серпня. Відправлення з Києва о 7:28 і прибуття до Ковеля о 16:53. Назад з Ковеля поїзд відправиться о 11:03 і прибуде до Києва о 19:53;

поїзд № 243/244 Київ - Львів курсуватиме 24 і 26 серпня. Відправлення з Києва о 5:18, прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати в 09:40 і прибуватиме до столиці о 19:05.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в "Укрзалізниці" до кінця 2018 року планують запустити нові пасажирські напрями за кордон. Мова йде про запуск поїзда чотирьох столиць: Київ - Мінськ (Білорусь) - Вільнюс (Литва) - Рига (Латвія).

Зазначимо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян обіцяє, що плацкартні вагони на залізниці зникнуть за 5-10 років.