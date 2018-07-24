В УЗ рассказали о новых пассажирских направлениях за границу

В частности, планируется запуск поезда четырех столиц

В "Укрзализныце" до конца 2018 года планируют запустить новые пассажирские направления за границу. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

В частности, компания планирует до конца текущего года запустить поезд четырех столиц: Киев - Минск (Беларусь) - Вильнюс (Литва) - Рига (Латвия). Сейчас для этого готовится подвижной состав. Кроме этого, завершаются переговоры с партнерами УЗ из этих стран.

Во-вторых, в августе УЗ намерена открыть движение поезда по маршруту Будапешт (Венгрия) - Мукачево. По словам Кравцова, это будет символическое направление, поскольку поезд из Венгрии будет заходить по узкой евроколеи в Украину, в Мукачево.

"Мукачево станет удобным пересадочным узлом. Сейчас делаем под этот поезд расписание. Раньше, наоборот, мы запускали маршрут из широкой украинской колеи из Киева в польский Перемышль (Пшемысль, - ред.)", - отметил Кравцов.

Напомним, УЗ намерена этим летом запустить поезд Мукачево-Будапешт. Для этого начаты соответствующие работы по реконструкции и ремонту пути.

По словам Кравцова, этот поезд будет курсировать европейской колеей, ширина которой 1435 мм. Поскольку украинская железная дорога не эксплуатирует поезда для такого пути, будут использовать подвижной состав венгерских коллег.