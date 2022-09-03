УЗ запускает бесплатные поезда для эвакуированных из Крыма: расписание

УЗ запускает программу по эвакуации для крымчан. Жителей полуострова обеспечат питанием в пути, также предусмотрена бесплатная медицинская помощь и "подъемные" от Укрпочты.

Поезда будут курсировать из трех городов, а именно:

из Запорожья:

в Киев в 18:58

во Львов в 10:15, 15:30, 19:08

в Ивано-Франковск в 21:34

в Ужгород в 15:03

из Кривого Рога:

в Киев в 20:25

во Львов в 15:35

из Одессы:

в Киев в 21:01

в Рахов в 14:54

в Ужгород в 15:54

во Львов в 20: 5

Поезда во Львов будут бесплатными.