УЗ запускает бесплатные поезда для эвакуированных из Крыма: расписание

Украинцы из временно оккупированного Крыма могут эвакуироваться поездами. Они будут курсировать из трех городов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
УЗ запускает программу по эвакуации для крымчан. Жителей полуострова обеспечат питанием в пути, также предусмотрена бесплатная медицинская помощь и "подъемные" от Укрпочты.
Поезда будут курсировать из трех городов, а именно:
из Запорожья:
из Кривого Рога:
из Одессы:
Поезда во Львов будут бесплатными.
Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что Украина уже начала разрабатывать план эвакуации для жителей Крыма.
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