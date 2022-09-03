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УЗ запускає безкоштовні потяги для евакуйованих з Криму: розклад

Фото: для жителів Криму запускають евакуаційні потяги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці з тимчасово окупованого Криму можуть евакуюватися потягами. Вони курсуватимуть з трьох міст України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

УЗ запускає програму з евакуації для кримчан. Жителів півострова забезпечать харчуванням в дорозі, також передбачена безкоштовна медична допомога та "підйомні" від Укрпошти.

Потяги курсуватимуть з трьох міст, а саме:

із Запоріжжя:

  • до Києва о 18:58
  • до Львова о 10:15, 15:30, 19:08
  • до Івано-Франківська о 21:34
  • до Ужгорода о 15:03

із Кривого Рога:

  • до Києва о 20:25
  • до Львова о 15:35

з Одеси:

  • до Києва о 21:01
  • до Рахова о 14:54
  • до Ужгорода о 15:54
  • до Львова о 20:45

Потяги до Львова будуть безкоштовними.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що Україна вже почала розробляти план евакуації для жителів Криму.

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евакуаціяКримУкрзалізниця