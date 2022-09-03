УЗ запускає безкоштовні потяги для евакуйованих з Криму: розклад

Українці з тимчасово окупованого Криму можуть евакуюватися потягами. Вони курсуватимуть з трьох міст України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
УЗ запускає програму з евакуації для кримчан. Жителів півострова забезпечать харчуванням в дорозі, також передбачена безкоштовна медична допомога та "підйомні" від Укрпошти.
Потяги курсуватимуть з трьох міст, а саме:
із Запоріжжя:
із Кривого Рога:
з Одеси:
Потяги до Львова будуть безкоштовними.
Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що Україна вже почала розробляти план евакуації для жителів Криму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.