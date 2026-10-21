УЗ запускає три нові потяги до Польщі, один з них флагманський

Флагманський потяг "Михайло Грушевський"

Флагманський поїзд 23/24 Київ - Холм назвали на честь відомого українського історика та очільника Української Центральної Ради Михайла Грушевського.

"Ми віддаємо шану натхненнику українського національного руху, поєднуючи два визначні для нього міста, адже він народився у польському Холмі й працював у Києві майже 20 років", - зазначили в УЗ.

У складі поїзда - сучасні вагони підвищеного комфорту, побудовані в Україні під час повномасштабної війни.

Рейс відправляється під композицію МУР "Наш час настав", яка підкреслює важливість боротьби за єдину та вільну Україну, йдеться у дописі.

Ще два потяги до Польщі

Наступні два нові поїзди курсують за важливими маршрутами: