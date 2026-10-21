УЗ запускает три новых поезда в Польшу, один из них флагманский

Флагманский поезд "Михаил Грушевский"

Флагманский поезд 23/24 Киев – Холм назвали в честь известного украинского историка и руководителя Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского.

"Мы чтим вдохновителя украинского национального движения, совмещая два выдающихся для него города, ведь он родился в польском Холме и работал в Киеве почти 20 лет", - отметили в УЗ.

В составе поезда - современные вагоны повышенного комфорта, построенные в Украине во время полномасштабной войны.

Рейс отправляется под композицию МУР "Наше время", которая подчеркивает важность борьбы за единую и свободную Украину, говорится в сообщении.

Еще два поезда в Польшу

Следующие два новых поезда курсируют по важным маршрутам: