УЗ запускає перший швидкісний поїзд із Києва до Черкас

"Вперше в історії незалежної України: швидкісне сполучення для Черкас зі столицею! Укрзалізниця призначає Інтерсіті+ №730/729 Київ – Черкаси", - йдеться у повідомленні.

Як курсуватиме рейс?

з Києва поїзд відправлятиметься з 20 січня щодня, крім вівторка, о 17:50 та прибуватиме до Черкас о 21:07;

із Черкас відправлятиметься з 21 січня щодня, крім середи, о 6:33 та прибуватиме до Києва о 9:39.

Квитки на цей поїзд вже доступні у додатку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

У компанії нагадали, що торік у Черкасах завершився проект електрифікації, який дозволить пустити через регіон швидкісний поїзд Hyundai Rotem.