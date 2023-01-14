УЗ запускає перший швидкісний поїзд із Києва до Черкас

"Укрзалізниця" вперше в історії незалежної України запускає швидкісний поїзд із Києва до Черкас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
"Вперше в історії незалежної України: швидкісне сполучення для Черкас зі столицею! Укрзалізниця призначає Інтерсіті+ №730/729 Київ – Черкаси", - йдеться у повідомленні.
Як курсуватиме рейс?
Квитки на цей поїзд вже доступні у додатку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
У компанії нагадали, що торік у Черкасах завершився проект електрифікації, який дозволить пустити через регіон швидкісний поїзд Hyundai Rotem.
Нагадаємо, сьогодні в УЗ заявили, що всі потяги продовжують рух за графіком, суттєвих затримок через ворожу атаку поки що не спостерігається.
Також ми писали, що "Укрзалізниця" розширює мережу залізничного сполучення для херсонців та призначає потяг №110/109 Львів – Херсон, який курсуватиме з 20 січня.
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