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УЗ запускает первый скоростной поезд из Киева в Черкассы

Фото: УЗ запускает первый скоростной поезд из Киева в Черкассы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрзализныця" впервые в истории независимой Украины запускает скоростной поезд из Киева в Черкассы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Впервые в истории независимой Украины: скоростное сообщение для Черкасс со столицей! Укрзализныця назначает Интерсити+ №730/729 Киев - Черкассы", - говорится в сообщении.

Как будет курсировать рейс?

  • из Киева поезд будет отправляться с 20 января ежедневно, кроме вторника, в 17:50 и прибывать в Черкассы в 21:07;
  • из Черкасс будет отправляться с 21 января ежедневно, кроме среды, в 6:33 и прибывать в Киев в 9:39.

Билеты на этот поезд уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

В компании напомнили, что в прошлом году в Черкассах завершился проект по электрификации, который позволит пустить через регион скоростной поезд Hyundai Rotem.

Напомним, сегодня в УЗ заявили, что все поезда продолжают движение по графику, существенных задержек из-за вражеской атаки пока не наблюдается.

Также мы писали, что "Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожного сообщения для херсонцев и назначает поезд №110/109 Львов - Херсон, который будет курсировать с 20 января.

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УкрзализныцяпоїздиЧеркассыКиев