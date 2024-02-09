УЗ запускає новий рейс між Харковом та Дніпром: маршрут

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у розкладі "Укрзалізниці" на 2024 рік передбачені 14 нових рейсів, з них 3 - міжнародні. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.

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