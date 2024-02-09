УЗ запускає новий рейс між Харковом та Дніпром: маршрут

"Укрзалізниця" запускає новий потяг під номером 295/296, який курсуватиме між Дніпром та Харковом й надасть нічну альтернативу подорожі між двома містами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Потяг відправлятиметься з Харкова по парних числах о 23:40 й прибуватиме до Дніпра о 05:05 ранку наступного дня. У зворотному напрямку, з Дніпра, потяг відправлятиметься по непарних числах також о 23:40 й прибуватиме до Харкова о 05:05.
Зупинки передбачені на станціях:
У складі потягу будуть вагони категорії плацкарт, купе й люкс.
Перший рейс відбудеться 2 березня з Харкова й 3 березня - з Дніпра.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у розкладі "Укрзалізниці" на 2024 рік передбачені 14 нових рейсів, з них 3 - міжнародні. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.
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