УЗ запускает новый рейс между Харьковом и Днепром: маршрут

Поезд будет отправляться из Харькова по четным числам в 23:40 и прибывать в Днепр в 05:05 утра следующего дня. В обратном направлении, из Днепра, поезд будет отправляться по нечетным числам также в 23:40 и прибывать в Харьков в 05:05.

Остановки предусмотрены на станциях:

Мерефа;

Лихачево;

Лозовая;

Павлоград;

Синельниково-2.

В составе поезда будут вагоны категории плацкарт, купе и люкс.

Первый рейс состоится 2 марта из Харькова и 3 марта - из Днепра.