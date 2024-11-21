УЗ запускає новий міжнародний маршрут: куди та скільки коштує

Зазначається, що це вже 20-й міжнародний маршрут "Укрзалізниці", що розширює можливості подорожей до Європи для українців.

Повідомляється, що пасажирів перевозитимуть стандартні спальні вагони: купе (4 місця) та люкс (2 місця).

"Призначенню цього рейсу передувало багато дипломатичної роботи, щоб саме широкі вагони у кількості не менше 8 на рейс змогли доставити українців з та до столиці Угорщини. Саме тут знаходиться аеропорт імені Ференца Ліста, найбільший аеропорт регіону, багато рейсів якого тепер синхронізовані з українським поїздом,” - заявив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

Відомо, що орієнтовна ціна у купейному вагоні становитиме 3 000 грн.

Розклад:

З Києва: відправлення о 10:16 , прибуття до Будапешта о 06:00.

, прибуття до Будапешта о З Будапешта: відправлення о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

Також зазначається, що розклад було складено так, щоб пасажири могли зручно здійснити пересадку, щоб швидко дістатися Відня (подорож триватиме менше трьох годин), Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха, а також Румунії, Словенії та інших європейських країн.

В УЗ додали, що час очікування між пересадками не перевищує двох годин.

Додамо, що "Укрзалізниця" додала поїзди на один із популярних маршрутів до Європи.