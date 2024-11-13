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УЗ анонсувала важливі зміни у розкладі: будуть нові потяги

Україна, Середа 13 листопада 2024 17:31
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УЗ анонсувала важливі зміни у розкладі: будуть нові потяги Фото: УЗ змінить маршрут поїздів (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

У зв’язку з ремонтом залізничної інфраструктури, поїзд №139/140 “Київ - Кам‘янець-Подільський” прямуватиме за зміненим маршрутом. Водночас “Укрзалізниця” тимчасово призначить додаткові поїзди до Трускавця та Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram УЗ.

Коли змінять маршрут потягів УЗ

Згідно з інформацією УЗ, поїзд №139 сполученням "Київ - Кам’янець-Подільський" прямуватиме зміненим маршрутом "Київ - Хмельницький". Зокрема, з 26 листопада по 8 грудня.

Так само, як і поїзд №139, потяг №140 сполученням "Кам’янець-Подільський - Київ" прямуватиме зміненим маршрутом "Хмельницький - Київ" з 26 листопада по 8 грудня.

"В добу 25 листопада поїзд №139/140 прямуватиме до станції Гречани - відправлятиметься з Києва о 23:32 і прибуватиме на станцію Гречани о 05:47", - йдеться у дописі УЗ.

Потяг, що прямуватиме з Києва до Хмельницького буде відправлятися о 23:32 і прибуватиме о 6:04. Зворотній поїзд відправлятиметься о 22:45 і прибуватиме до Києва о 5:20.

Коли призначать додаткові поїзди УЗ

"Укрзалізниця" призначить додаткові поїзди у напрямку Трускавця та Львова на певні дати. Зокрема, додатковий потяг №159/160 "Київ - Трускавець".

Поїзд відправиться з Києва 30 листопада та 7 грудня о 10:18 та прибуде до Трускавця о 19:35. У зворотному напрямку він відправиться в ті ж дати о 8:52 та прибуде до столиці о 18:10.

Окрім цього сполучення, УЗ призначила додатковий поїзд №191/192 "Київ - Львів".

Він відправлятиметься з Києва 1 та 8 грудня о 08:18 та прибуватиме до Львова о 14:59. Зі Львова поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:14 та прибуватиме до столиці о 21:33.

Зауважимо, придбати квитки на поїзди можна в касах залізничних вокзалів. А також онлайн -в застосунку Укрзалізниці, на сайті чи в чат-ботах.

Читайте також, у поїздах "Укрзалізниці" пасажирам під час подорожі надаються як основні безкоштовні послуги, так і низка додаткових - за окрему плату. Повний перелік послуг і їхню вартість пасажири можуть дізнатись безпосередньо у провідника вагона або начальника поїзда.

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