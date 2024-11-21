УЗ запускает новый международный маршрут: куда и сколько стоит

С 15 декабря 2024 года стартует прямое ежедневное сообщение Киев - Будапешт. На нем будет курсировать новый поезд №9/10.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
Это уже 20-й международный маршрут "Укрзализныци", который расширяет возможности путешествий в Европу для украинцев.
Сообщается, что пассажиров будут перевозить стандартные спальные вагоны: купе (4 места) и люкс (2 места).
"Назначению этого рейса предшествовало много дипломатической работы, чтобы именно широкие вагоны в количестве не менее 8 на рейс смогли доставить украинцев из и в столицу Венгрии. Именно здесь находится аэропорт имени Ференца Листа, крупнейший аэропорт региона, многие рейсы которого теперь синхронизированы с украинским поездом,” – заявил председатель правления УЗ Александр Перцовский.
Известно, что ориентировочная цена в купейном вагоне составит 3000 грн.
Также отмечается, что расписание было составлено так, чтобы пассажиры могли удобно осуществить пересадку, чтобы быстро добраться до Вены (путешествие продлится менее трех часов), Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха, а также Румынии, Словении и других европейских стран.
В УЗ добавили, что время ожидания между пересадками не превышает двух часов.
Добавим, что "Укрзализныця" добавила поезда на один из популярных маршрутов в Европу.
О других изменениях в расписании поездов УЗ - читайте в нашем материале.
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