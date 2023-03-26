Можна отримати повну вартість. УЗ оновила правила повернення квитків
"Укрзалізниця" оновила правила повернення квитків. Відтепер можна повернути повну вартість квитка навіть після відправлення потяга.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
У дію вступили зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.
Зокрема, відтепер:
- офіційно дозволено повертати пасажиру повну вартість квитка та половину вартості плацкарти, якщо він повертає квиток не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда (а не 9 годин, як раніше). Також дозволено повертати повну вартість квитка (а не 10%) після відправлення поїзда (не більше, ніж за годину після відправлення; вартість плацкарти при цьому не повертається, а повернення квитка у такому разі можливо лише офлайн);
- офіційно спрощено процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів (процедуру дозволено перенести в онлайн);
- приведено у відповідність сучасним нормам терміни та визначення (наприклад, визначення "дитина-інвалід" замінено на "дитина з інвалідністю");
- урегульовано питання замовлення перевезень автомобіля через електронні сервіси;
- уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин;
- введено нову категорію поїздів - місцеві поїзди, пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту; визначено порядок оформлення, проїзду та повернення проїзних документів для такого сполучення.
Нагадаємо, УЗ почала планові ремонти інфраструктури, які дозволять пришвидшити рух. Через це вносяться тимчасові зміни в розкладі руху низки поїздів.
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