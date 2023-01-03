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УЗ запускає додаткові рейси на Різдво: список

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Вівторок 03 січня 2023 11:28
УЗ запускає додаткові рейси на Різдво: список Фото: УЗ запускає додаткові рейси на Різдво (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрзалізниця" запускає додаткові рейси до Різдва. Вони курсуватимуть 6-8 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.

Список додаткових рейсів:

  • 180/179 Київ – Дніпро: 6 та 8 січня о 09:53 з Києва, о 18:25 у Дніпрі; зворотний рейс того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05;
  • 191/192 Київ – Львів: 8 січня о 07:44 з Києва та о 15:28 у Львові; назад 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38.
  • 176/175 Київ – Кривий Ріг: 8 січня о 06:19 з Києва через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію з прибуттям о 15.07; назад того ж дня о 08.09 із прибуттям до столиці о 16.26;
  • 104/103 Київ – Харків: 8 січня о 09:40 з Києва, прибуття о 17:15; назад того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41.
  • 168 Львів – Одеса: 8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49; назад того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.

Також у компанії нагадали, що до 8 січня курсуватиме прямий рейс Інтерсіті+ до Славська "Лижний експрес" №745.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" презентувала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях. Цей поїзд зробили максимально зручним для пасажирів з інклюзією.

Також у компанії розповіли, чи планують підвищувати ціни на квитки на пасажирські потяги.

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