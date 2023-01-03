УЗ запускає додаткові рейси на Різдво: список

"Укрзалізниця" запускає додаткові рейси до Різдва. Вони курсуватимуть 6-8 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.

Також у компанії нагадали, що до 8 січня курсуватиме прямий рейс Інтерсіті+ до Славська "Лижний експрес" №745.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" презентувала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях. Цей поїзд зробили максимально зручним для пасажирів з інклюзією.

Також у компанії розповіли, чи планують підвищувати ціни на квитки на пасажирські потяги.

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