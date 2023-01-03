УЗ запускает дополнительные рейсы на Рождество: список

"Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы на Рождество. Они будут курсировать 6-8 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.

Также в компании напомнили, что до 8 января будет курсировать прямой рейс Интерсити+ в Славск "Лыжный экспресс" №745.

Напомним, ранее "Укрзализныця" презентовала первый украинский электропоезд ЭПЛ9Т, модернизированный на собственных мощностях. Этот поезд (электричку) сделали максимально удобным для пассажиров с инклюзией.

Также в компании рассказали, планируют ли повышать цены на билеты на пассажирские поезда.

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