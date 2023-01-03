УЗ запускает дополнительные рейсы на Рождество: список
Фото: УЗ запускает дополнительные рейсы на Рождество (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы на Рождество. Они будут курсировать 6-8 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.
Список дополнительных рейсов:
- 180/179 Киев - Днепр: 6 и 8 января в 09:53 из Киева, в 18:25 в Днепре; обратный рейс в тот же день в 08:51, прибытие в 17:05;
- 191/192 Киев - Львов: 8 января в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове; обратно 8 января в 08:06, прибывает в 15:38.
- 176/175 Киев - Кривой Рог: 8 января в 06:19 из Киева через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07; обратно в тот же день в 08.09 с прибытием в столицу в 16.26;
- 104/103 Киев - Харьков: 8 января в 09:40 из Киева, прибытие в 17:15; обратно в тот же день в 10:48, прибытие в 18:41.
- 168 Львов - Одесса: 8 января в 08:50 из Львова, прибытие в 19:49; обратно в тот же день в 10:16, прибытие в 21:38.
Также в компании напомнили, что до 8 января будет курсировать прямой рейс Интерсити+ в Славск "Лыжный экспресс" №745.
Напомним, ранее "Укрзализныця" презентовала первый украинский электропоезд ЭПЛ9Т, модернизированный на собственных мощностях. Этот поезд (электричку) сделали максимально удобным для пассажиров с инклюзией.
Также в компании рассказали, планируют ли повышать цены на билеты на пассажирские поезда.
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