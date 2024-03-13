УЗ запускає додаткові поїзди в Карпати на шкільні канікули

Поїзди до Карпат

Так, поїзд №159/160 "Київ -Трускавець" відправлятиметься з Києва 23 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. З Трускавця поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 8:26 та прибуватиме до Києва о 18:44.

Крім того, поїзд №255/256 "Київ - Рахів" курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуває до Рахова о 7:50. У зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправляється через день - по непарних - о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01.

Поїзд №195 "Київ - Івано-Франківськ" відправиться з Києва 17 березня о 7:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18. З Івано-Франківська в той же день до Києва о 19:25 відправиться поїзд №91, який прибуде до столиці о 6:19.

Ще один поїзд №201/202 "Харків - Ворохта" відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.

Також поїзд №203/204 "Дніпро - Ворохта" відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

Поїзди у Львів та Київ

Поїзд №191/192 сполученням "Київ - Львів" відправлятиметься з Києва 24 березня о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.

Поїзд №192 "Львів - Київ" відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09.